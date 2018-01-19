Лавров прояснил ситуацию о российских военных в Африне

Сообщения о выводе российских военных из города Африн на северо-западе Сирии были опровергнуты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Эти сообщения потом были опровергнуты", - уточнил глава МИД РФ, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее информагентство Anadolu со ссылкой на свои источники утверждало, что российские военнослужащие покидают Африн. В пятницу турецкие военные нанесли не менее десяти ударов по позициям курдских отрядов "Сил народной самообороны" в районе Африна. Артиллерийский огонь велся из приграничной провинции Хатай, сообщает телеканал Habertürk.