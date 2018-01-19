Лавров: Внешние спонсоры способствуют притоку террористов Афганистан

Решить кризис в Афганистане силовым путем за последние шестнадцать лет не удалось. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном афганской проблеме.

Министр поддержал обеспокоенность мирового сообщества нарастанием террористической и наркотической угроз, исходящих из этой горячей точки. Так, в прошлом году там был зафиксирован беспрецедентный рост наркотрафика.

"Север страны превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. "РГ")", - отметил Лавров. По его словам, в регион стекаются тысячи боевиков - в том числе те, что еще недавно воевали на территории Сирии и Ирака. Причем это происходит "при попустительстве, а то и прямой поддержке" в том числе внешних спонсоров, уверены в Москве.