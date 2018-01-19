Лукашевич обвинил Киев в воспрепятствовании работе ОБСЕ

Украина мешает работе сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке страны. Об этом на заседании постоянного совета организации заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Из 104 ограничений свободы передвижения СММ за три недели "новогоднего перемирия" 71 случай произошел на территории под контролем ВСУ, - цитирует РИА Новости слова дипломата. - 12 января у Павлополя над позициями ВСУ обстрелян беспилотник СММ".

Лукашевич указал на неприемлемость подтасовок миссией сведений по ограничениям передвижений наблюдателей с целью "подыграть одной из сторон конфликта, делить их на "активные" и "пассивные".