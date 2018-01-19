МИД: США навязывают ложное представление о химических инцидентах в Сирии

Россия предостерегает партнеров по Совету Безопасности ООН от попыток США навязать мировому сообществу ложное представление о виновниках химических инцидентов в Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломаты уточнили, что ранее американская делегация в СБ ООН распространила неофициальный документ с оценками США о применении химического оружия и токсичных химикатов в Сирии. Между тем "содержание данного материала не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов", указывает российское дипломатическое ведомство.

Особо отмечается, что при составлении документа американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов. В частнсти, было искажено реальное положение дел с расследованием по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН фактов применения вооруженными бандформирваниями в Сирии токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ.

"Еще раз призываем партнеров по Совету Безопасности ООН проявить здравомыслие и объективно оценить суть попыток США навязать мировому сообществу ложное представление о виновниках химических инцидентов в Сирии", - подчеркнули в МИД РФ.