МИД: У США нет фактов о саботировании Москвой резолюций СБ ООН по КНДР

глава МИД России Сергей Лавров опроверг прозвучавшие из уст президента США Дональда Трампа обвинения в том, что Москва якобы саботирует выполнение резолюций Совбеза ООН по КНДР. По словам министра, американская сторона до сих пор не привела ни одного факта в подтверждение этих обвинений. Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Сергей Лавров напомнил, что при Совете Безопасности ООН был создан специальный комитет, который призван рассматривать все проблемы и жалобы по поводу исполнения резолюций. "Если они не поступают, это значит, что фактов нет", - подчеркнул Лавров.

При этом в Москве надеются, что в Вашингтоне возобладает курс на сотрудничество с Москвой, без которого невозможно сохранение глобальной стратегической стабильности и купирование рисков вокруг нее.