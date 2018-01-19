Минздрав разработал порядок выдачи электронных справок

Порядок выдачи электронных справок и медицинских заключений разработан Минздравом России.

В документе, размещенном на сайте проектов нормативно-правовых актов, отмечается, что документирование информации об оказании медицинской помощи пациенту с применением телемедицинских технологий, включая внесение сведений в его медицинскую документацию, осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника.

Пациенты или их законные представители смогут по запросу, в том числе направленному в медицинскую организацию или через портал госуслуг в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента копии медицинских документов и выписки из них также в электронной форме. При этом медсправки и заключения могут оформляться медперсоналом в произвольной форме (кроме тех случаев, когда предусмотрен другой порядок выдачи).

Однако соответствующий запрос в электронном виде должен быть подписан личной электронной подписью того человека, который запрашивает данные. Поэтому проще захватить на прием к врачу флешку или диск. В этом случае справку пациенту смогут записать на этот носитель непосредственно во время приема.