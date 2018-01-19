Несколько сотен гаитян вышли на акцию протеста против Трампа

Несколько сотен жителей Гаити пришли к американскому посольству в Порт-о-Пренсе, чтобы выразить протест в связи с оскорбительными высказываниями президента США Дональда Трампа, назвавшего страны третьего мира "грязными дырами".

Манифестанты призвали правительство Гаити выдворить из страны поверенного в делах Соединенных Штатов, если Трамп не прекратит "агрессию" против Гаити, передает ТАСС.

Государства Африканского союза, Гаити и ряд других стран сочли высказывания президента США оскорбительными и потребовали разъяснений. Впоследствии Трамп утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.

Между тем представители оппозиции сочли реакцию властей Гаити недостаточной и объявили о намерении провести 22 января в Порт-о-Пренсе массовую акцию протеста.