Nokia намерена удивить участников MWC 2018

19.01.2018, 08:16 Текст: Виктория Чернышева

В Nokia не скрывают намерений представить что-то особенное на всемирном мобильном конгрессе MWC 2018, который пройдет с 27 февраля по 2 марта в Барселоне.

Топ-менеджер компании, отвечающий за разработку смартфонов, Юхо Сарвикас, извинился в своем Twitter "за радиомолчание" и призвал ожидать начала конгресса, так как он удивит пользователей.

На MWC 2018 должна представить ряд новых моделей смартфонов: Nokia 4, Nokia 6 (2018), Nokia 7, а также Nokia 3310, которая получит функцию 4G. Не исключено, что компания презентует Nokia 8 (2018) и Nokia 9.

Представлена Nokia 6 второго поколения

Что именно должно удивить поклонников продукции Nokia, узнаем совсем скоро.

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