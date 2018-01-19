Nokia намерена удивить участников MWC 2018

В Nokia не скрывают намерений представить что-то особенное на всемирном мобильном конгрессе MWC 2018, который пройдет с 27 февраля по 2 марта в Барселоне.

Топ-менеджер компании, отвечающий за разработку смартфонов, Юхо Сарвикас, извинился в своем Twitter "за радиомолчание" и призвал ожидать начала конгресса, так как он удивит пользователей.

Sorry for radio silence. Been super busy planning #MWC2018 . Please expect it to be awesome 😎 — Juho Sarvikas (@sarvikas) 18 января 2018 г.

На MWC 2018 должна представить ряд новых моделей смартфонов: Nokia 4, Nokia 6 (2018), Nokia 7, а также Nokia 3310, которая получит функцию 4G. Не исключено, что компания презентует Nokia 8 (2018) и Nokia 9.

Что именно должно удивить поклонников продукции Nokia, узнаем совсем скоро.