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18.01.2018 20:39
Рубрика: Экономика

Вот такие работники

80% россиян довольны условиями труда
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Большинство работающих россиян удовлетворены условиями труда и уверены, что их работодатель соблюдает все нормы охраны труда. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Как уточняется в результатах исследования, условиями труда удовлетворены три четверти работающих - 80 процентов. Причем в городах с численностью населения от 50 до 500 тысяч человек, люди довольны работой чаще, чем в среднем по стране - 87 процентов опрошенных.

Фото: depositphotos.com
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В городах-миллионниках довольных условиями труда на десять процентов меньше, чем в среднем по России, 72 процента.

Среди тех, кто не удовлетворен работой, практически половина, 45 процентов, недовольны низким уровнем заработной платы и тем, что она давно не повышалась.

Каждому десятому не нравится график работы или бытовые условия, в которых приходится трудиться. А каждому двенадцатому - то, что работодатель не доплачивает за вредность или переработку, а также то, что условия труда созданы неудовлетворительные.

Семь процентов опрошенных пожаловались на задержки заработных плат, шесть процентов - на нарушения со стороны администрации предприятия, четыре процента - отсутствие социального пакета и сокращение штата.

Роструд обнаружил, что россиянам на работе недоплатили 18 миллиардов рублей. Деньги потом вернули

Что касается норм охраны труда, две трети, или 77 процентов, опрошенных работников убеждены, что в их компании соблюдаются нормы охраны труда, закрепленные российским законодательством.

Причем работники крупных городов (с населением от 500 тысяч до 950 тысяч человек) чаще разделяют такую точку зрения - в 85 процентах случаев. А вот жители Москвы и Санкт-Петербурга настроены более скептически. В них в "непогрешимость" работодателя верят 67 процентов опрошенных.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Впрочем, данные Роструда не столь оптимистичны, как ответы российских работников. Как сообщили "РГ" в пресс-службе, за 11 месяцев прошлого года Роструд провел 138 тысяч проверок предприятий.

И нарушения были выявлены в двух третях случаев - почти в 80 тысячах. Так, по итогам 36,5 тысячи проверок были выявлены нарушения по оплате труда, 11,5 тысячи проверок - нарушения по оформлению трудовых отношений, а в ходе 30,7 тысячи проверок - нарушения по охране труда.

В результате принятых Рострудом оперативных мер одному миллиону работников выплатили задержанную зарплату на общую сумму 18 миллиардов рублей, оформлено более 11 тысяч ранее неоформленных трудовых договоров.

Самые большие долги по зарплате в России отмечались в строительстве, обрабатывающем производстве и добыче полезных ископаемых.

Сами россияне пожаловались в Роструд на своих работодателей за одиннадцать месяцев прошлого года 420 тысяч раз. А всего в результате исполнения предписаний Роструда за этот период удалось полностью восстановить права более 2,3 миллиона человек.

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