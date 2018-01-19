Палата представителей США приняла проект временного бюджета

Члены Палаты представителей конгресса США поддержали законопроект о временном финансировании правительства. Одобренный в пятницу документ позволяет государственным органам работать вплоть до 18 февраля, передает РИА Новости.

Теперь законопроект должен поступить на рассмотрение сената. Если документ будет поддержан и в верхней палате парламента, он отправится на подпись президенту США.

Срок действия нынешнего закона о финансировании правительства США истекает в ночь на субботу. Если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться и отпустить сотни работников в неоплачиваемый отпуск.

