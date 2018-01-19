Пентагон назвал основные угрозы для безопасности США

В основе национальной оборонной стратегии США будет лежать не борьба с терроризмом, а сопернические взаимоотношения с другими странами, заявил американский министр обороны Джим Мэттис.

"Мы продолжим кампанию по борьбе с терроризмом, но главной задачей новой стратегии станет соперничество между великими державами, а не терроризм", - уточнил глава Пентагона.

По словам министра, новая стратегия отвечает сегодняшнему времени, позволяя обеспечить военную защиту и сохранение привычного образа жизни американцев. В числе главных угроз Мэттис видит Китай, Россию и Северную Корею.