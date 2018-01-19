Песков ответил на критику Трампа по КНДР

В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем, но сожалеют из-за дефицита воли у американских коллег.

Комментируя интервью президента США Дональда Трампа, где он говорил, что Россия не сотрудничает по вопросу Северной Кореи, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: "Что касается дефицита сотрудничества, то неоднократно мы об этом говорили из Москвы". "В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем, - продолжил он. - Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы по-прежнему ощущаем именно у наших американских коллег, в связи с чем выражаем наше сожаление".

"Россия была и остается и будет сохранять приверженность своим обязательствам по всем международным соглашениям", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы приветствуем продолжающийся процесс прямых переговоров между севером и югом. Мы считаем, что в условиях продолжающегося прямого диалога очень важно избегать каких-либо действий или заявлений, которые могут подорвать эту хрупкую атмосферу диалога, и, тем более, не видим смысла в обсуждении того, кто больше или меньше помогает. Главное, что процесс этого прямого диалога сейчас идет и он заслуживает всеобщей поддержки", - сказал Песков про ситуацию с северокорейским урегулированием.

На вопрос, готовит ли Россия еще предложения, пресс-секретарь главы государства заметил: "Пока не готовятся какие-то дополнительные инициативы. Если они будут, мы проинформируем".