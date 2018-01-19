Песков ответил на критику Трампа по КНДР

Новости

Лавров: Налаживание двусторонних отношений зависит от Трампа 21:47
МИД: У США нет фактов о саботировании Москвой резолюций СБ ООН по КНДР 21:15
КПРФ предложила России выйти из ВТО 21:01
Администрации президента Южной Кореи запретили торговать криптовалютой 20:55
Володин: США нанесли ущерб Европе санкциями против РФ 20:54
МИД: США навязывают ложное представление о химических инцидентах в Сирии 20:46
Президента Кореи оштрафовали за превышение скорости в день выборов 20:41
Выпущенная на волю из питомника Сочи самка леопарда погибла 20:21
Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий 20:18
В Одессе произошла перестрелка в центре города 20:15
Танкер с российским газом для США развернулся посередине Атлантики 20:14
Минкульт введет письменное согласование даты начала проката фильмов 20:10
СМИ: Правительство Южной Кореи не пустило подлодку США в Пусан 19:51
США начали размещение курдских бойцов на сирийско-турецкой границе 19:47
В Южной Корее резко сократится численность армии 19:37
Лавров: Внешние спонсоры способствуют притоку террористов Афганистан 19:26
Пентагон назвал основные угрозы для безопасности США 18:56
Вышел международный трейлер "Истории призраков" с Мартином Фрименом 18:55
Псковичей задержали за кражу водонапорной башни 18:50
Появилось видео посадки самолета в Дюссельдорфе во время урагана 18:44
"Приключения Паддингтона 2" побили рекорд Rotten Tomatoes 18:30
Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ООН 18:22
Под реактором "Фукусимы-1" обнаружили расплавившееся ядерное топливо 18:21
В Зал славы премии Grammy-2018 включены альбомы Queen и Nirvana 17:57
Тренер Ирина Жук: Похвала Тарасовой дорогого стоит 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
19.01.2018 17:19
Рубрика: Власть

Песков ответил на критику Трампа по КНДР

Текст: Кира Латухина

В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем, но сожалеют из-за дефицита воли у американских коллег.

Президент США попытался "столкнуть лбами" Россию и Китай

Комментируя интервью президента США Дональда Трампа, где он говорил, что Россия не сотрудничает по вопросу Северной Кореи, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: "Что касается дефицита сотрудничества, то неоднократно мы об этом говорили из Москвы". "В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем, - продолжил он. - Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы по-прежнему ощущаем именно у наших американских коллег, в связи с чем выражаем наше сожаление".

"Россия была и остается и будет сохранять приверженность своим обязательствам по всем международным соглашениям", - подчеркнул представитель Кремля.

Американские ученые оценили ядерный потенциал КНДР

"Мы приветствуем продолжающийся процесс прямых переговоров между севером и югом. Мы считаем, что в условиях продолжающегося прямого диалога очень важно избегать каких-либо действий или заявлений, которые могут подорвать эту хрупкую атмосферу диалога, и, тем более, не видим смысла в обсуждении того, кто больше или меньше помогает. Главное, что процесс этого прямого диалога сейчас идет и он заслуживает всеобщей поддержки", - сказал Песков про ситуацию с северокорейским урегулированием.

На вопрос, готовит ли Россия еще предложения, пресс-секретарь главы государства заметил: "Пока не готовятся какие-то дополнительные инициативы. Если они будут, мы проинформируем".

Главное сегодня

МИД: США навязывают ложное представление о химических инцидентах в Сирии
Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий
Кремль: После ЧП в школах есть вопросы к негативному влиянию интернета
Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере
Опубликовано видео задержания нападавшего на учеников в Улан-Удэ