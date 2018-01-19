Под реактором "Фукусимы-1" обнаружили расплавившееся ядерное топливо

Расплавленное ядерное топливо обнаружено под вторым реактором аварийной атомной станции "Фукусима-1" в Японии. Это стало известно по итогам проведенного в пятницу, 19 января, обследования внутренней части энергоблока.

"У нас нет сомнений, что это расплавившееся топливо. Оно прожгло дыру в оболочке реактора и сейчас находится под ним", - цитирует ТАСС представителя компании-оператора станции Tokyo Electric Power Такахиро Кимото.

После предыдущего обследования, которое прошло примерно год назад, ликвидаторы аварии обнаружили сгустки черного цвета, но тогда версия о том, что это расплавленное ядерное топливо, осталась неподтвержденной.

В этот раз изучение проводилось с помощью специального зонда длиной около 16 м с камерой и дозиметром.

Напомним, авария на "Фукусиме-1" произошла в марте 2011 года. Здесь после удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Из-за этого на трех реакторах расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Выбросы радиоактивных веществ привели к заражению местности. Ликвидационные работы вокруг АЭС и на станции идут до сих пор.