Поезд протаранил пикап с детьми в Мексике

Пять человек погибли и 10 пострадали в результате столкновения поезда и пикапа в Мексике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны штата Халиско.

Автомобиль пытался проехать через железнодорожный переезд прямо перед поездом, однако не успел. Среди жертв автокатастрофы - один ребенок, среди раненых также шесть детей. Всем им оказана медицинская помощь.

Ранее в тот же день другой поезд потерпел крушение в пригороде Мехико. Сошедший с рельсов состав разрушил жилой дом, под обломками которого погибли пять человек.