Православные христиане празднуют сегодня Крещение

Праздник Крещения Господня или Богоявления отмечают православные христиане. Утром патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию и по церковной традиции освятит воду в столичном Богоявленском Елоховском соборе.

Крещение является древнейшим христианским праздником, передает РИА Новости. Он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Согласно Евангелию, в этот момент произошло явление всех трех лиц Божества: отца, сына и святого духа.

Накануне, в Крещенский сочельник, патриарх Кирилл назвал это событие "великой, непостижимой разумом тайной". Как подчеркнул предстоятель РПЦ, он верит, что Господь не оставит "мятущийся в конфликтах" и "погрязший в колоссальных проблемах" мир. "Верим, что присутствие Бога в человеческой истории является самым важным и самым существенным фактором, сохраняющим мир от самоуничтожения", - считает патриарх Кирилл.