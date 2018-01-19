Премьер Новой Зеландии сообщила о своей беременности

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн беременна. Об этом 37-летняя женщина-политик написала в Facebook.

Отцом будущего ребенка является ведущий популярной телепрограммы о рыбалке Кларк Гейфорд.

"Кларк и я очень рады тому, что в июне наша команда расширится с двух до трех человек", - сообщила Ардерн в соцсети.

"Я буду премьер-министром и мамой, а Кларк будет "первым рыболовом" и сидящим с ребенком отцом, - написала она. - Мы оба очень счастливы, мы хотели семью, но не были уверены, что у нас получится, что делает эту новость неожиданной, но восхитительной".

По словам новозеландского премьера, после рождения ребенка она уйдет в отпуск на шесть недель, а ее обязанности будет выполнять вице-премьер, глава МИД Уинстон Питерс.