Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере

Президент России Владимир Путин посетил в Тверской области мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, где побывал на литургии, а затем принял участие в крещенских купаниях. Глава государства окунулся в прорубь на Селигере, передает РИА Новости.

Традиционных крещенских морозов в центральной России сейчас не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля", рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер "уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь".