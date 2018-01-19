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19.01.2018 17:20
Рубрика: В мире

Пучдемон решил управлять Каталонией онлайн

Текст: Александр Саможнев

Экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в ссылке в Бельгии, намерен в случае переизбрания на этот пост управлять регионом по скайпу, с помощью видеоконференции и цифровых технологий, сообщает телеканал ORF.

"Сегодня это вполне возможно. Тем более, что руководить Каталонией из Брюсселя проще, чем из Испании", - утверждает политик.

Каталонский парламент нового созыва выбрал себе председателя

На внеочередных парламентских выборах перед Рождеством каталонские партии, настаивающие на отделении региона от Испании, вновь получили большинство. Среди них альянс Пучдемона "Вместе за Каталонию" является наиболее сильным формированием и фаворитом при избрании главы правительства. До конца января кабинет должен представить свою программу.

"Нет такого закона, который бы запрещал осуществлять руководство Каталонией из ссылки", - настаивает Пучдемон. Со своей стороны премьер Испании Мариано Рахой заявил, что "будут приняты все возможные меры" для предотвращения такого развития событий. На территории страны продолжает действовать ордер на арест бывшего каталонского лидера.

После провозглашения независимости Каталонии в октябре прошлого года Мадрид ограничил самоуправление региона. Правительство было отправлено в отставку, и назначены новые региональные выборы. Пучдемона обвинили в сепаратизме и растрате государственных средств. После этого политик выехал в Бельгию.

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