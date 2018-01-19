На востоке Москвы вор ранил ножом сотрудника магазина

Воровство продуктов в столичном супермаркете закончилось поножовщиной.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в территориальный отдел полиции обратился заместитель директора продуктового магазина, расположенного на улице Преображенский вал. По его словам, в торговом зале неизвестный попытался похитить со стеллажей продукты. Вор был замечен сотрудниками магазина, которые попросили пройти его в подсобное помещение и дождаться приезда наряда полиции.

"Мужчина, находясь в подсобном помещении супермаркета, попытался вырваться и скрыться до приезда полицейских. Он схватил с полки садовый инвентарь и угрожал расправой работникам магазина. Затем вытащил из куртки предмет, похожий на нож, и нанес им удар в плечо заявителю", - рассказала Ирина Волк.

Задержали подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Преображенское в Восточном административном округе Москвы. Им оказался ранее судимый 34-летний приезжий.