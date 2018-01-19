Степанова и Букин стали вторыми после короткого танца

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве. Лидерство в танцах на льду предсказуемо захватили трехкратные чемпионы Европы и двукратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,29).

Степанова и Букин получили за свой прокат 75,38 балла, обойдя чемпионов Европы 2014 года итальянцев Анну Каппеллини и Луку Ланотте (74,76) и победителей ЧЕ-2013, олимпийских чемпионов в команде Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева (74,43).

На вопрос журналистов, готовы ли Саша и Иван стать первым номером сборной России, спортсмены ответили: "Надо ко всему быть готовыми".

- Соревнования не закончены. В произвольном танце все будут бороться, - подчеркнул партнер. - Но сегодня мы довольны. Нам нравится программа. Мы ее чувствуем. Кайфуем от того, что делаем. А поддержка публики прибавляет драйва.

- Нас так классно принимали. Так аплодировали, так кричали. Было очень приятно кататься, - отметила Александра Степанова.