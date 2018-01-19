В Москве запланировали открытие катков на водных объектах

С наступлением зимней снежной погоды в Москве открылись лыжные трассы и катки с естественным льдом. Кроме того, по согласованию с МЧС могут быть открыты катки на столичных водоемах.

"В Москве залили 1269 катков с естественным льдом. Еще 10 катков планируется открыть на водных объектах - при толщине льда не менее 25 сантиметров и по согласованию со службами МЧС", - цитирует РИА Новости заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Согласно материалам пресс-службы мэрии, выпавший снег также позволил обустроить 589 ледяных горок и 382 лыжные трассы общей протяженностью 735 км.