В Подмосковье появится видеонаблюдение в подъездах

Камеры видеонаблюдения начнут устанавливать в этом году в подмосковных подъездах многоквартирных домов. Об этом на заседании коллегии ГУ МВД России по Московской области сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас около 160 тысяч подъездов. Порядка 90 тысяч мы отремонтируем за три года. В этом году внесли в программу ремонта подъездов дополнительные условия - все отремонтированные подъезды должны быть оснащены видеокамерами", - подчеркнул Воробьев.

Он также добавил, что в муниципалитетах области установлено уже 17 тысяч камер по программе "Безопасный регион". "Это касалось преимущественно больших городов, с населением более 100 тысяч человек. А теперь мы начинаем оснащать видеонаблюдением города с населением более 20 тысяч. 5 тысяч камер установим в этом году", - заявил глава региона.