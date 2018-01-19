В Подмосковье задержали воровавших в супермаркете мать и сына

Семейный воровской подряд организовали 44-летняя мама и 20-летний сын в Солнечногорском районе Подмосковья.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что "молодой человек, находясь в одном из магазинов, расположенных в деревне Елино, набирал необходимые ему продукты, после чего для их оплаты подходил к кассе, за которой работала его мама. Женщина для некоторых товаров закрывала штрих-код рукой и проносила их мимо сканера, в результате покупки в чек не добавлялись, а итоговая сумма не соответствовала количеству набранных продуктов. В дальнейшем злоумышленник оплачивал только то, что прошло через кассу, а остальное забирал под видом оплаченного товара".

Родственников задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому району. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обыска по месту их проживания обнаружена похищенная продукция.

Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража").