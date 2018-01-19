Амурский тигр стал героем сериала Netflix

Три зимы подряд пришлось провести в Сихотэ-Алинском заповеднике британским кинематографистам, снимавшим по заказу американской компании Netflix амурского тигра в дикой природе, сообщается на сайте природного резервата.

В этом году операторы Джеф Вилсон и Саймон Ниблет пробыли в заповеднике недолго. Их основной целью стали заснеженные ландшафты, снять которые раньше не удавалось.

- В самом начале проекта мы долго и тщательно выбирали место съемок, ведь могли бы не рисковать и снять тигра в каком-нибудь сафари-парке, но было важно получить кадры, где хищник находится в естественной среде и ведет обычный образ жизни, типичный для дикого зверя. И риск был оправдан - те кадры, которые удалось получить, уникальны, - говорит Джеф Вилсон.

Сюжет о Сихотэ-Алине и амурском тигре станет началом восьмисерийного фильма "Наша планета", цель которого - показать разнообразие лесов земного шара и рассказать о важности их сохранения. Тигр здесь играет главную роль - как символ уссурийской тайги и венец пищевой пирамиды уникальной экологической системы, нарушение целостности которой может привести к катастрофе. Премьера фильма намечена на апрель будущего года, говорится в сообщении.

По словам директора Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрия Горшкова, новую картину, по прогнозам ее создателей, должны посмотреть не менее 1,2 миллиарда зрителей. А значит, и про заповедник должна узнать седьмая часть населения Земли.