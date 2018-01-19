Финансовую помощь предприятиям, привлекающим работников в рамках госпрограммы повышения трудовой мобильности, могут увеличить с 225 тысяч до одного миллиона рублей. Соответствующие поправки, подготовленные Минтруда, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Минвостокразвития, внесены на рассмотрение в Госдуму.

Помимо увеличения размера финподдержки, для работодателей предлагается упростить условия участия в программе.

"Будет снят мораторий на сокращение штатов на предприятиях, которые получают дотации. Заключать трудовые соглашения с иногородними специалистами можно будет на два года вместо трех", - сообщается на сайте Минвостокразвития.

Если корректировки примут, привлекать персонал можно будет не только на вновь создаваемые производства, но и на действующие. Кроме того, регионам позволят самостоятельно выбирать работодателей, участвующих в программе.

Программа повышения трудовой мобильности действует в стране с 2015 года. Ее цель - привлечь квалифицированных специалистов в регионы, испытывающие кадровый голод. В число 16 таких субъектов входят и семь дальневосточных: Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотка. Переезжающим работникам через предприятие оказываются такие меры поддержки как компенсация затрат на переезд и питание, предоставление жилья, выплата надбавок, социальная поддержка и другие.

По данным Минтруда, за три года программой воспользовались чуть более 1,1 тысячи россиян.