В Якутске инвалида-колясочника бросили у самолета в мороз

Прикованную к инвалидной коляске 89-летнюю бабушку, прилетевшую в Якутск из Иркутска рейсом авиакомпании "Ангара", в 40-градусный мороз оставили на аэродроме одну рядом с опустевшим лайнером, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В следственный орган 18 января обратилась дочь потерпевшей. Она рассказала, что в аэропорту Якутска ее престарелую мать никто не встретил, хотя было оплачено ее дополнительное обслуживание во время перелета, поскольку пожилая женщина не может передвигаться самостоятельно. В число оплаченных услуг входило предоставление к трапу самолета специального подъемного устройства (амбулифта) в аэропорту прибытия, а также сопровождение инвалида в зал прилета ответственными за это лицами.

Инцидент произошел 9 января. Из салона самолета бабушку вместе с коляской спустили на землю другие пассажиры. Потом автобус увез их к входу в зал прилета. А она осталась на улице одна. По словам дочери, после этого мать заболела.

Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сейчас следствие выясняет, кто конкретно виноват в случившемся. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень вреда, причиненного здоровью потерпевшей.

Внутреннюю проверку провели и в аэропорту.

- У нас попросту никто не знал о таком пассажире! Установлено, что в нарушение действующих авиационных правил авиакомпания "Ангара" не сообщила нам о прибытии инвалида-колясочника, - рассказала "РГ" пресс-секретарь аэропорта Якутск Саргылана Сандар.

Она пояснила, что оставшегося на аэродроме инвалида-колясочника увидели сотрудники службы организации пассажирских перевозок аэропорта. Они сразу же сообщили об этом в соответствующую службу, после чего бабушке незамедлительно был подан амбулифт, и ее доставили в теплое помещение.

Работники порта отреагировали на ситуацию очень оперативно: на все ушло шесть минут, что зафиксировано видеокамерами, добавила Саргылана Сандар.