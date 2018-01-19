В Приамурье обманутым дольщикам выплатят 105 млн рублей

105 миллионов рублей из областного бюджета Приамурья поступили в региональное министерство социальной защиты. Все они будут потрачены на поддержку обманутых дольщиков.

"Выделенных средств хватит на то, чтобы решить проблемы 103 амурчан, стоящих в первой, второй, третьей и частично четвертой очередях на получение мер поддержки",- говорится в официальном сообщении областного правительства.

В Приамурье в очереди на финансовую поддержку стоят 339 обманутых дольщиков. Порядок и очередность выплат одобрили они сами.

К слову, на сегодняшний день в регионе расследуется череда уголовных дел в отношении руководителей строительных фирм, которые собрали с людей деньги и не выполнили своих обещаний.