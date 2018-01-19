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19.01.2018 07:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье появился леопард-"ловелас"

Текст: Анна Бондаренко

При проверке фотоловушек сотрудники национального парка "Земля леопарда" увидели, что Лорд, знаменитый леопард в "белых перчатках", встречался с тремя самками. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Как говорят ученые, взрослые леопарды разных полов обычно встречаются только для того, чтобы произвести потомство. Но множество "свиданий", которые провел Лорд, удивило специалистов: раньше с таким количеством партнерш не замечали ни одного хищника. Фотоловушки и зафиксировали совместные прогулки пятнистых кошек, которые проходили след в след мимо камер с интервалами в несколько секунд.

Фото: Антон Балашов/РИА Новости
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Избранницами Лорда стали самки Leo 7F по имени Нерусса, Leo 38F Памела, имя которой дала голливудская звезда Памела Андерсон, и юная безымянная Leo 113F.

Директор ФГБУ "Земля леопарда" Татьяна Барановская отмечает, что о таких моментах жизни дальневосточного хищника пока известно не много.

- Благодаря новым данным мы получаем ценную информацию, которая позволит оценить успешность таких ухаживаний, их связь с возможным появлением у этих самок котят. То, что один самец за небольшой промежуток времени может встречаться сразу с несколькими самками, вполне естественно. Эти животные полигамны. В рамках своего участка обитания леопард может гулять так далеко, как ему позволяют силы и амбиции, ведь его цель - захватить как можно больше самок и "освоить" как можно большую территорию, - считает она.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Что уже известно специалистам, так это то, что "супружеская жизнь" леопардов длится около пяти дней, а затем хищники теряют интерес друг к другу. Если самка обзаводится потомством (как правило, на свет появляются от одного до трех котят), она воспитывает их одна. Отец в этом процессе не участвует.

Новые данные помогут лучше понять социальную и пространственную структуру популяции, особенности миграции, чтобы выработать оптимальные меры по сохранению редкого хищника, считают в нацпарке.

Напомним, что Лорду имя выбирали всей страной в рамках конкурса "Придумай имя леопарду". Среди сородичей он выделяется высоким белым окаймлением передних лап.

Справка "РГ"

Сто лет назад леопарды обитали сразу в нескольких районах южного Приморья. Из-за охоты и хозяйственной деятельности человека с середины XIX века в России ареал диких кошек сократился в 15-20 раз. Уцелевшие звери нашли прибежище на узкой приграничной полосе, где позже и появился национальный парк "Земля леопарда". На тот момент там обитали всего три десятка особей. Последний мониторинг показал, что их стало 70. Увеличение, произошедшее благодаря борьбе с браконьерством, зимней подкормке копытных, которыми питаются хищники, считают ученые, имеет тенденцию к росту.

За жизнью пятнистых хищников следят с помощью самой большой в России сети фотоловушек - на территории нацпарка их установлено более 360 штук.

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