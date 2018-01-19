Восьмиклассник распылил перцовый газ в приморской школе

Восьмиклассник распылил газ из перцового баллончика в школе Приморья. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД. Информация об этом поступила в полицию от учителя.

Выехавшие на место правоохранители выяснили, что подросток купил в магазине защитный перцовый баллончик и разбрызгал его содержимое в туалете общеобразовательного учреждения. В результате пострадали четверо 13-летних детей - у них проявилась аллергическая реакция.

"В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. После проведения профилактических процедур школьники направлены на амбулаторное лечение", - рассказали в полиции.

Родителей восьмиклассника привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына. Сотрудник магазина, продавший ребенку баллончик, оштрафован.