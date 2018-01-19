СК и прокуратура проверят падение крана в Кирове

Прокуратура начала проверку по факту падения в Кирове башенного крана на жилой дом, в результате чего один человек погиб и один получил ранения. Доследственную проверку также провидит СУ СК по Кировской области.

Кран упал на двухэтажный жилой дом на улице Мопра 109 областного центра с площадки строящегося напротив многоэтажного дома. Из-за ЧП погиб крановщик, еще один рабочий получил травмы и госпитализирован. Кран проломил деревянную крышу дома и повредил находящийся рядом автомобиль одного из строителей.

Никто из жителей не пострадал. По предварительным данным, в доме прописан 41 человек. На момент аварии в нем было 15 жильцов. Остальные сейчас разыскиваются и оповещаются о случившемся. Дом оцеплен полицией, вещи взяты под охрану. На место ЧП вызваны представители строительной организации.

Как сообщил "РГ" глава администрации Кирова Илья Шульгин, сейчас решается вопрос о временном размещении жильцов. Дом будет обследован на предмет возможности дальнейшей эксплуатации. После ЧП он был незамедлительно отключен от от электро-, водо- и теплоснабжения.

Напомним, информация об обрушении башенного крана на жилой дом поступила в пятницу около 11 часов в ГУ МЧС. Его сотрудники сейчас устраняют последствия ЧП.