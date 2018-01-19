В Кирове возбуждено дело по факту падения крана на дом

СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшему по неосторожности смерть человека (часть.2 статьи 216 УК РФ).

Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего, устанавливают, соблюдались ли требования безопасности при ведении строительных работ как со стороны застройщика, так и подрядчика. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и техническая.

По словам представителя застройщика - компании СМУ-12, строительство на объекте велось в соответствии с действующим законодательством. Кран прошел экспертизу промышленной безопасности, которая действует до февраля 2019 года. Стропальщик и крановщик аттестованы, опыт работы погибшего крановщика - с 1989 года.

Сейчас строители помогают в ликвидации последствий обрушения, в частности, восстановления отопления в той части дома, которая не пострадала. Делается это для того, чтобы не разморозить коммуникации, которые были отключены сразу после ЧП в пострадавшем доме и еще в пяти заданиях возле него. В ближайшее должны быть возобновлены тепло, водоснабжение и подача электричества. Также в ближайшее время специалисты ГУ МЧС начнут обследовать дом диагностическим комплексом "Струна", который был доставлен в Киров вертолетом из Нижнего Новгорода.

Десять жильцов дома размещены в пункте временного пребывания - гостинице "Губернская". Остальные у родственников и знакомых. Открыта "горячая линия". Дом оцеплен полицией.

Напомним, в пятницу в Кирове около 11 часов на двухэтажный дом на улице Мопра 109 рухнул башенный кран со находящейся рядом стройплощадки. При падении механизма погиб крановщик, еще один строитель был госпитализирован с травмами. По предварительным данным, кран разрушил деревянную крышу здания, две квартиры и машину одного из строителей.