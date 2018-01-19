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19.01.2018 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области мальчик утонул в бассейне детского лагеря

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Доследственная проверка начата по факту ЧП в детском лагере "Лазурный" в Выксунском районе Нижегородской области: накануне там в бассейне утонул 13-летний мальчик, сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СК по региону.

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Несчастный случай произошел во время занятий плаванием, в общей сложности в бассейне находились 20 подростков. В какой-то момент инструктор обнаружил, что один из мальчиков лежит на дне. Ребенка срочно подняли, попытались реанимировать, вскоре на место прибыли сотрудники скорой помощи, однако все усилия оказались тщетными. По предварительным данным, погибший мальчик не умел плавать.

Следователи опросили очевидцев и изъяли в лагере необходимую документацию. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников детского учреждения, допустивших смерть ребенка.

Свою проверку по факту инцидента начало и региональное министерство образования.

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