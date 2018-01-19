В Перми раненную при атаке на школу учительницу выпишут из реанимации

Сегодня пермские врачи намерены выписать из реанимации учительницу Наталию Шагулину, пострадавшую при атаке на школу №127. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Состояние Шагулиной еще более улучшилось и оценивается как как средней тяжести, наблюдается дальнейшая положительная динамика.

Из восьми детей, находившихся в краевой детской больнице, один направлен на амбулаторное лечение, еще один лечится на дневном стационаре. Остальные шестеро пока в больнице. Врачи предполагают, что их выпишут из больницы на следующей неделе.

Мальчик с резаной раной глаза находится в московском НИИ глазных болезней. Вчера его обследовали специалисты для определения дальнейшей тактики излечения.

Напомним, что 15 января на школу №127 напали два подростка с ножами. Они причинили резаные раны учительнице и ученикам. Сейчас нападавшие арестованы, их обвиняют в покушении на убийство.