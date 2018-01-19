Володин: США нанесли ущерб Европе санкциями против РФ

В основе введенных США против России санкций была попытка выдавить ее с европейского рынка. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, рассуждая о природе и последствиях ограничительных мер против РФ.

Заявления на эту тему глава нижней палаты парламента сделал на межрайонном совещании депутатов городских сельских поселений Саратовской области.

- В основе этих решений лежит попытка выдавить нас с рынков, особенно с европейского, - сказал Володин.

Он также назвал введение с подачи США антироссийских санкций недружественным шагом не только по отношению к РФ, но и к странам Европы. Спикер ГД привел в пример ситуацию, при которой российские компании "поставляют, допустим, газ и нефть по более низкой цене, но вместо этого им предлагают более дорогой сланцевый газ".

- Это сразу снижает возможности экономики Европы, это сразу другая рентабельность, - пояснил он.

В результате экономика Европы терпит убытки от санкций, которые объявлены в отношении России, резюмировал Володин. А именно, сокращаются производства, рабочие места. Ряд проектов в аграрном секторе европейцам пришлось даже "свернуть", потому что Россия была их устойчивым рынком сбыта.

При этом Россия как раз не пострадала - санкции, напротив, сделали страну сильнее.