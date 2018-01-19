Центробанк отозвал лицензию у барнаульского "Алтайбизнес-банка"

Центробанк лишил лицензии еще один региональный банк. Она отозвана у барнаульской кредитной организации - "Алтайбизнес-банка". Приказ об этом сегодня опубликован на официальном сайте Центрального банка РФ.

В своем регионе банк занимал третье место по величине активов. В целом по стране - 515 место (по данным портала банки.ру). Организация была участником системы страхования вкладов, так что держатели депозитов получат традиционную компенсацию до 1,4 миллиона рублей.

Проблемы банка, которые привели к отзыву лицензии, традиционные. Это игнорирование законов РФ и нормативных актов ЦБ, которые регулируют в нашей стране банковскую деятельность.

В сообщении Банка России также говорится об использовании банком рискованной бизнес-модели, которая была ориентирована на кредитование компаний, связанных с руководством самого "Алтайбизнес-банка". Качество активов падало. Произошло существенное снижение объема собственных средств и возник риск банкротства.

В банк назначена временная администрация. О выплате возмещения вкладчикам будет объявлено позднее.