Число пострадавших при атаке на школу в Бурятии выросло до семи

Пять учащихся и учительница школы №5 военного городка Сосновый Бор были ранены при нападении подростка этим утром. Седьмой раненый - сам нападавший. Об этом сообщил зампред правительства Республики Бурятия по безопасности Петр Мордовский на пресс-конференции.

По его словам, раны ученикам седьмого класса и педагогу школьник нанес топором. Все шестеро госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. После нападения подросток попытался покончить с собой.

Мордовский опроверг сведения о том, что нападение было групповым. Он подчеркнул, что подросток был один.

По данным правоохранительных органов, нападавший под конвоем был доставлен в больницу. Однако его состояние не внушает медикам опасений, он уже дал показания.

Заместитель председателя правительства по социальной политике РБ Вячеслав Цыбикжапов уточнил, что из семи госпитализированных двое находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Развернута психологическая помощь очевидцам нападения. К специалистам уже обратились 17 человек.

В республике усилены меры безопасности во всех школах. На завтра назначено экстренное совещание у главы республики, на котором будет проанализирована данная ситуация и будут обсуждены превентивные меры.

В Военном городке Сосновый Бор дислоцируется штаб 36 армии. И хотя формально поселок не считается закрытым, на его территории действует пропускной режим.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Для родственников пострадавших открыта "горячая линия".

Ранее стало известно, что нападавший подросток предупреждал о своих планах.