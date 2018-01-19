Пять человек пострадали при нападении на школу в Бурятии

Четыре ученика и педагог ранены при нападении девятиклассника на школу в поселке Сосновый Бор в черте Улан-Удэ. Пострадал и сам нападавший. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Дамбиниму Самбуева.

По данным главы регионального Минздрава, трое детей и 44-летняя учительница находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым оказали экстренную помощь в военном госпитале (Сосновый Бор - бывший закрытый военный городок), а затем отправили в городскую больницу скорой помощи.

Министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев, а также министр образования РБ Баир Жалсанов, заместитель председателя правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Петр Мордовской, заместитель председателя правительства по социальной политике РБ Вячеслав Цыбикжапов работают на месте ЧП.

Глава Бурятии Алексей Цыденов экстренно завершил свой визит в Монголию и возвращается в Улан-Удэ.

Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия открыл горячую линию по ситуации в школе №5: 8 (3012) 44-08-02; 44-04-33.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.