В Улан-Удэ задержан напавший на школьников с топором подросток

В Улан-Удэ по факту нападения школьника с топором на семиклассников возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних", - приводит агентство сообщение следователей.

Инцидент произошел в пятницу утром в школе, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор". По предварительной информации, девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса. После этого злоумышленник при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.

В результате пострадали три ученика и учитель. Мотивы преступления выясняются. Подросток задержан.