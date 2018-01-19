В Бурятии школьник поджег класс и ранил учеников и преподавателя. Информацию подтвердила полиция.

Сегодня утром в социальных сетях появилось сообщение, что около 9 часов утра по местному времени в школе в поселке Сосновый Бор у Улан-Удэ подросток бросил бутылку в зажигательной смесью в один из классов. Возник пожар. В соцсетях также утверждается, что юноша - ученик это школы. Он пришел в учебное заведение с "коктейлем Молотова" и с топором. Неизвестный пользователь написал, что подросток ранил двух учеников.

В республиканском управлении МВД сообщили о нескольких пострадавших. "По предварительной информации, один из учащихся школы совершил поджог учебного класса и ранил семиклассников и преподавателя русского языка. Подозреваемый, ученик девятого класса, был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Материалы переданы в Следственный комитет.

В МЧС по Республике Бурятия подтвердили факт пожара. В пресс-службе ведомства заявили, что сообщение было принято по телефону. "На место были направлены подразделения МЧС по повышенному номеру вызова. Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован".

Пожарные эвакуировали более 500 человек из здания школы. По данным МЧС, пострадавших при пожаре нет.

В управлении МВД по республике Бурятии, уточнили, что на месте работают полицейские, однако подробности ЧП не сообщают.

О ситуации в школе доложили главе Бурятии Алексею Цыденову. Глава Бурятии находился в Монголии, однако сейчас возвращается в Улан-Удэ.

В школу, где произошло ЧП, выехали зампред правительства по вопросам безопасности Петр Мордовский, а также министр здравоохранения и министр образования республиканского правительства.