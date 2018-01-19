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19.01.2018 10:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Напавший на школу подросток предупредил о своих планах

Текст: Екатерина Дементьева (Бурятия)

Напавший на школу в Бурятии подросток заранее сообщил о своих планах.

По словам жителей микрорайона Сосновый Бор, он написал друзьям в мессенджере, чтобы те не ходили в школу. Об это рассказала очевидица происшествия в интервью местной телекомпании.

В Бурятии усилены меры безопасности после нападения в школе

В паблике "ВКонтакте" пользователь, представившийся родителем семиклассника школы №5 Соснового Бора, написал: "Сегодня утром позвонил мой ребенок и сообщил, что идет нападение на школу. Парень с топором и якобы с коктейлем Молотова. Сначала он все это дело взорвал. Начался пожар, включился сигнал пожарной безопасности. Мой ребенок находился с ранеными детьми в классе".

Пользователи паблика сообщают, что девочке подросток рассек топором щеку и отрубил пальцы, еще одному мальчику поранил руку, а учительнице, которая бросилась спасать учеников достался удар по голове.

Пользователи соцсетей также возмущаются, что первыми на ЧП прибыли пожарные и лишь затем спецслужбы.

До приезда пожарных персонал школы сумел вывести половину детей: "Кто мог, кто рядом жил - разбежались по домам".

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