Видео: Напавший на школу подросток предупредил о своих планах

Напавший на школу в Бурятии подросток заранее сообщил о своих планах.

По словам жителей микрорайона Сосновый Бор, он написал друзьям в мессенджере, чтобы те не ходили в школу. Об это рассказала очевидица происшествия в интервью местной телекомпании.

В паблике "ВКонтакте" пользователь, представившийся родителем семиклассника школы №5 Соснового Бора, написал: "Сегодня утром позвонил мой ребенок и сообщил, что идет нападение на школу. Парень с топором и якобы с коктейлем Молотова. Сначала он все это дело взорвал. Начался пожар, включился сигнал пожарной безопасности. Мой ребенок находился с ранеными детьми в классе".

Пользователи паблика сообщают, что девочке подросток рассек топором щеку и отрубил пальцы, еще одному мальчику поранил руку, а учительнице, которая бросилась спасать учеников достался удар по голове.

Пользователи соцсетей также возмущаются, что первыми на ЧП прибыли пожарные и лишь затем спецслужбы.

До приезда пожарных персонал школы сумел вывести половину детей: "Кто мог, кто рядом жил - разбежались по домам".