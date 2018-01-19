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19.01.2018 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

В Дагестане против мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело. Мусу Мусаева подозревают по статье о совершении главой местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий.

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Как сообщили "РГ в СУ СК по Республике Дагестан, градоначальник незаконно подписал постановление о передаче муниципального земельного участка в собственность акционерного общества. Плата за "услугу", по предварительным данным, составила один миллион 100 тысяч рублей. При этом рыночная стоимость данного участка составляет более 81 миллиона рублей. Именно такой ущерб глава города причинил бюджету Дагестана.

- Следствием установлено, что в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м., расположенный по улице Крылова, дом № 5 "а" города Махачкалы является собственностью Республики Дагестан, явно превысил свои должностные полномочия, - подчеркнули в ведомстве.

Следователи отмечают, что запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за ОАО была внесена именно на основании незаконного постановления. Чтобы доказать вину подозреваемого, правоохранители проводят соответствующие процессуальные мероприятия, включая обыски и выемку документации.

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