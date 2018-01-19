На Ставрополье 200 журавлей погибли от отравления удобрениями

Более 200 тушек мертвых журавлей обнаружил инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира на озере Соленом в Александровском районе Ставропольского края.

По факту гибели птиц Александровский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Ставрополью начал доследственную проверку.

- По данным лабораторного исследования, причиной гибели журавлей явилось отравление азотными удобрениями. Причиненный государству ущерб может составить свыше одного миллиона рублей, - отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Как выяснилось, мертвые птицы были обнаружены на берегу озера еще 20 декабря прошлого года, однако информация об этом появилась только сегодня.

По словам вице-президента Союза охраны птиц России Любови Маловичко, перелетные птицы ежегодно делают остановки на озере Соленом примерно за месяц до наступления холодов. Журавли питаются семенами на полях вокруг озера. Именно эти семена, считает она, могут быть опасны для птиц, так как аграрии обрабатывают их различными препаратами для защиты от вредителей.

Другие региональные ведомства пока никак не комментируют это ЧП.