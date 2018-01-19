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19.01.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

КС отклонил жалобу Навального на закон о выборах президента

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу Алексея Навального, который попытался оспорить положения ФЗ "О выборах Президента РФ". Заявитель считает, что статья 3 указанного закона нарушает пассивное избирательное право граждан, так как не позволяет стать кандидатом на пост главы государства лицам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющим на день голосования неснятую и непогашенную судимость. КС напомнил, что подобное дело разбиралось в 2013 году, позиция суда осталась неизменной.

Согласно документам суда, в феврале прошлого года Алексей Навальный был признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и получил пять лет лишения свободы с испытательным сроком и штрафом в полмиллиона рублей. В соответствии со статьей 15 УК РФ оно относится к тяжким, поэтому Центральная избирательная комиссия РФ отказала Навальному в регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца для участия в выборах президента РФ в 2018 году. Эту позицию впоследствии поддержал Верховый суд РФ. Однако, по мнению заявителя, в его случае такой подход нарушает положения статьи 32 Конституции РФ, которая гласит, что "не имеют права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда", так как у него - условный срок.

КС в свою очередь напомнил, что после его решения пятилетней давности в федеральное законодательство были внесены изменения. Если ранее ограничение пассивного избирательного права для осужденных имело бессрочный характер, то после решения КС был установлен ограничительный срок - в течение 10 лет.

Фото: РИА Новости
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Вместе с тем суд счел необходимым еще раз подчеркнуть, что общество вправе предъявлять повышенные репутационные требования к лицам, которые стремятся занять выборные государственные должности в РФ. Соответственно, запрет ранее судимым претендовать на них носит не уголовно-правовой, а конституционно-правовой характер.

- Введение такого ограничения с учетом статуса и функций Президента РФ и принимая во внимание, что возложенные на него как главу государства полномочия осуществляются к тому же на основе единоначалия, имеет особенно важное значение, - подчеркнул КС, - поскольку возможность избрания на эту должность лица, осужденного к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющего неснятую и непогашенную судимость за такое преступление, сама по себе создает крайне высокие риски для правовой демократии.

Отметим, что КС уже неоднократно рассматривал аналогичные жалобы и подтверждал правомочие федерального законодателя устанавливать ограничения пассивного избирательного права для осужденных. Тот факт, что Алексей Навальный не отбывает назначенное ему наказание в местах лишения свободы, "не дает оснований к истолкованию, исключающему возможность ограничения пассивного избирательного права федеральным законом в отношении определенных категорий лиц, которые были осуждены, но не находятся в местах лишения свободы". Запрет закреплен в Конституции, снять его невозможно.

- В системе конституционных прав и свобод это предписание представляет собой специальный запрет на осуществление данного права применительно к перечисленным в статье 32 (часть 3) Конституции РФ категориям граждан, который ввиду его особой значимости выделен конституционным законодателем как отдельный случай ограничения конституционного права и в отношении которого, в силу его прямого закрепления в Конституции РФ, у федерального законодателя отсутствует дискреционное правомочие снять соответствующее ограничение, - указал КС.

С учетом высказанных позиций КС счел, что оспоренные Алексеем Навальным положения закона "О выборах Президента РФ" не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя в указанном им аспекте, а неопределенность в вопросе о его соответствии Конституции РФ отсутствует. В рассмотрении жалобы Навальному отказано.

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