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19.01.2018, 22:57
Текст: Николай Грищенко

Отправленные в КНР комплектующие С-400 из-за шторма вернулись в порт

Судно, перевозившее в Китай комплектующие для зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", попало в сильный шторм в проливе Ла-Манш. В результате часть груза оказалась повреждена и корабль был вынужден вернуться в порт Усть-Луга Ленинградской области.

 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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В ведомстве также отметили, что сейчас ведутся работы по оценке пострадавшего оборудования и техники. После чего неповрежденное имущество будет этим же фрахтовым судном будет отправлено в Китай. Другие комплектующие зенитной ракетной системы С-400 будут отправлены позже, и инцидент не повлияет на сроки исполнения контракта.

Напомним, что в 2015 году Китай стал первым иностранным покупателем "Триумфа". Согласно контракту КНР получит два полковых комплекта С-400. Первый полк с ракетами должен быть отправлен заказчику в конце 2017 - начале 2018 года. Второй - в мае-июне 2019-го. Еще один контракт на поставку С-400 заключила Турция. Переговоры о покупке комплекса ведут Индия и Саудовская Аравия.

Справка "РГ"

Комплекс С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - Growler, то есть "Ворчун") предназначен для перехвата любых существующих и перспективных воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей дальность работы комплекса увеличивается до 600 километров, возрастает эффективность его работы по баллистическим и малозаметным целям. С-400 также может сбивать аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду. В арсенале комплекса имеются ракеты для выполнения различных задач: от перехвата крылатых ракет до уничтожения спутников.

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