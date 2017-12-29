В Турции рассказали детали договора о поставках С-400 из России

Договор между Москвой и Анкарой о поставках зенитных ракетных систем С-400 предусматривает технологическое сотрудничество, но сами комплексы будет обслуживать местный персонал. Об этом стало известно из заявления секретариата Оборонпрома азиатской республики.

"Договор предусматривает обязательства по дальнейшему технологическому сотрудничеству в рамках проекта. Мы продолжаем работу, направленную на удовлетворение нужд нашей ПВО ЗРК собственного производства, для чего ведутся переговоры с другими заинтересованными странами и компаниями", - цитирует документ РИА Новости.

Агентство добавляет, что обслуживать ракеты будут турецкие специалисты. Другие детали не рас

пространяются по договоренности сторон.

Кредитное соглашение между Москвой и Анкарой по поставкам комплексов было подписано в пятницу, 29 декабря. Известно, что Турция приобретет две батареи С-400.

Мобильная зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, но может применяться и против наземных объектов. Первым иностранным покупателем комплекса стал Китай. Переговоры о покупке также ведут Индия и Саудовская Аравия.