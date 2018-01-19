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19.01.2018 15:02
Рубрика: Происшествия
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Петербуржец ответит в суде за хищение миллионов Минобороны

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Фрунзенский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении сотрудника компании "Ниеншанц" Сергея Власова, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, компания в качестве субподрядчика в соглашении между минобороны и ЗАО "Концерн ВНИИНС" занималась доставкой, установкой, сборкой и настройкой оборудования в рамках госконтракта для реализации программы цифровизации российской армии. Согласно материалам дела, фирма-субподрядчик среди прочего приобрела для этих целей коммутаторы производства компании MOXA Inc.

Однако при поставке оборудования для нужд вооруженных сил цены на эти 762 коммутатора оказались сильно завышены. Выяснилось, что за выполнение договоров с минобороны и цены комплектующих отвечал именно Власов. В итоге следствие посчитало, что он вместе с сообщниками похитил свыше 131 миллиона рублей за счет повышения цен и бестоварных сделок с аффилированными предприятиями.

Вменяемая статья предполагает до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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