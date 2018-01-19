Питерский СКА досрочно выиграл "регулярку" КХЛ

СКА во второй раз в истории стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Впервые питерский клуб завершил турнир на первой позиции в сезоне 2012/13.

Команда Олега Знарка досрочно выиграла "регулярку" после того, как ее ближайший конкурент, столичный ЦСКА, в гостях уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" - 1:2.

Армейцы, которым осталось провести четыре встречи, набрали 118 очков в 52 играх. СКА в стольких же матчах заработал 132 очка. Таким образом, питерцы стали недосягаемы для ЦСКА и досрочно выиграли регулярный чемпионат.

Добавим, что в нынешнем сезоне СКА установил рекорд лиги по продолжительности победной серии (20 матчей), а также обновил рекорд первенств страны по длительности серии с набранными очками - 31 игра (с учетом прошлой "регулярки").