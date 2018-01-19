Псковичей задержали за кражу водонапорной башни

В Псковской области полицейские задержали на месте преступления двух граждан, которые пытались украсть водонапорную башню. Дельцы распилили конструкцию и собирались по частям отвезти ее в пункт приема металла, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Информация о подозрительных мужчинах, приехавших к недействующей водонапорной башне в деревне Худоярово Невельского района, поступила в правоохранительные органы от местных жителей. Полицейским удалось оперативно оказаться на месте преступления и сорвать планы нарушителей.

"Башенными ворами" оказались двое безработных псковичей 1970 и 1984 годов рождения. У них изъяли части металлической конструкции и специальное оборудование для резки металла. Возбуждено уголовное дело.