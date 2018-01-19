В подвале Петергофа нашли крокодила

В Петергофе в подвале одного из жилых домов обнаружен живой нильский крокодил.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Санкт-Петербурга, сейчас выясняется в каких условиях содержалось животное и соответствуют ли они действующему законодательству.

По результатам проверки в ведомстве обещают решить вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Официально в Петербурге проживают два нильских крокодила. Один находится в Ленинградском зоопарке, второй - в центре спасения диких животных "Велес". Последний носит кличку Гена Гражданский. Он был обнаружен дворниками три года назад при уборке территории на Гражданском проспекте. Крокодил тогда был совсем юным, и зоозащитники предположили, что владельцы решили выбросить его на улицу.

Еще два каймана обитают в частном зоопарке в Купчино. В отличие от нильских крокодилов кайманы меньше, в длину они достигают всего полутора метров, в то время как нильский крокодил может вырасти до 5,5 метра.