Астраханский СК выяснит причины отравления семьи угарным газом

Астраханские следователи выясняют причины отравления угарным газом семьи из пяти человек. Трех пострадавших медикам удалось спасти, но двое погибли.

Трагедия случилась в селе Яндыки Лиманского района в доме, где жила семья. Первой утром 18 января проснулась 29-летняя дочь. Ей было настолько плохо, что она не смогла подняться. Рядом она увидела мать, которая не подавала признаков жизни. Молодая женщина сумела набрать номер телефона родственников, которые прибежали на помощь. Вскрыв входную дверь, они вытащили всех пострадавших.

Родители, 52-летний отец и 47-летняя мать, погибли. Их младшая 15-летняя дочь находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Старшая дочь, которая подняла тревогу и ее пятилетний сын также в больнице в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает пресс-служба управления СК РФ по Астраханской области, по предварительным данным, отравление и гибель людей произошли из-за угарного газа, который проник в помещение из-за нарушения работы вытяжки отопительного газового водонагревательного котла.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.